Назван способ защититься от телефонного мошенничества

https://static.news.ru/photo/f4517c96-50fa-11eb-81c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если неизвестный быстро сбросил звонок, не стоит набирать этот номер. Такой совет дал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

Это обычная бдительность по сути своей, потому что если вам осуществляется звонок и он сразу сбрасывается и потом вам никто не перезванивает, то значит, что-то нечисто или звонящий не очень заинтересован в том, чтобы достучаться до вас, — рассказал он в интервью телеканалу «360».

Лукацкий добавил, что сам в этом случае никогда не перезванивает. Иногда он отправляет СМС на этот номер и спрашивает, кто звонил и по какому вопросу. Однако ответов он никогда не получал.

Он также считает, что у специальных приложений со спам-фильтрами не всегда актуальны базы телефонов мошенников. Поэтому злоумышленник со «свежим» телефоном может преодолеть его.

Как писал NEWS.ru, мошенники в преддверии Нового года начали применять новый способ обмана граждан. Злоумышленники под видом сотрудников банков звонят россиянам и предлагают открыть ссылку, которая якобы содержит информацию о выгодных вкладах. Однако вместо привлекательного предложения клиенты, перейдя по ссылке, передают преступникам логин и пароль от личного кабинета.