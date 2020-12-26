Лжебанкиры придумали «новогоднюю» схему обмана россиян

Мошенники в преддверии Нового года начали применять новый способ обмана граждан. Злоумышленники под видом сотрудников банков звонят россиянам и предлагают открыть ссылку, которая якобы содержит информацию о выгодных вкладах. Однако вместо привлекательного предложения клиенты, перейдя по ссылке, передают преступникам логин и пароль от личного кабинета.
На новую схему мошенничества пожаловались клиенты нескольких крупных российских банков,
Ранее, по данным издания, самым распространённым способом обмана были попытки убедить клиента банка в том, что существует угроза его средствам: мошенник под видом сотрудника банка мог позвонить жертве и сообщить о якобы выявленной подозрительной операции по выводу денег со счёта.
Уникальность новой схемы в том, что злоумышленники не запугивают людей, а пытаются сыграть на их жадности. Они сообщают, что появился новый вклад с повышенной ставкой, которого пока нет на официальном сайте, но который уже можно открыть, если перейти по ссылке.
Суть схемы состоит в том, что жертве присылают ссылку на сайт, который очень похож на страницу входа в личный кабинет в банке. Клиент вводит там свои данные, которые тут же становятся известны мошенникам, после чего те похищают деньги.
Как отмечают специалисты, время появления новой схемы выбрано удачно: перед Новым годом банки в рамках специальных праздничных акций нередко предлагают клиентам вклады с повышенной доходностью. В этом году, несмотря на экономический кризис, некоторые из них не стали изменять традиции.
Ранее NEWS.ru рассказывал, как пенсионерка из Череповца за восемь часов совершила 239 переводов мошенникам. Она перевела им в общей сложности 3,5 млн рублей.