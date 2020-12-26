Лжебанкиры придумали «новогоднюю» схему обмана россиян

https://static.news.ru/photo/52828650-48e7-11eb-84c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Мошенники в преддверии Нового года начали применять новый способ обмана граждан. Злоумышленники под видом сотрудников банков звонят россиянам и предлагают открыть ссылку, которая якобы содержит информацию о выгодных вкладах. Однако вместо привлекательного предложения клиенты, перейдя по ссылке, передают преступникам логин и пароль от личного кабинета.

На новую схему мошенничества пожаловались клиенты нескольких крупных российских банков, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Ранее, по данным издания, самым распространённым способом обмана были попытки убедить клиента банка в том, что существует угроза его средствам: мошенник под видом сотрудника банка мог позвонить жертве и сообщить о якобы выявленной подозрительной операции по выводу денег со счёта.

Уникальность новой схемы в том, что злоумышленники не запугивают людей, а пытаются сыграть на их жадности. Они сообщают, что появился новый вклад с повышенной ставкой, которого пока нет на официальном сайте, но который уже можно открыть, если перейти по ссылке.

Суть схемы состоит в том, что жертве присылают ссылку на сайт, который очень похож на страницу входа в личный кабинет в банке. Клиент вводит там свои данные, которые тут же становятся известны мошенникам, после чего те похищают деньги.

Как отмечают специалисты, время появления новой схемы выбрано удачно: перед Новым годом банки в рамках специальных праздничных акций нередко предлагают клиентам вклады с повышенной доходностью. В этом году, несмотря на экономический кризис, некоторые из них не стали изменять традиции.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как пенсионерка из Череповца за восемь часов совершила 239 переводов мошенникам. Она перевела им в общей сложности 3,5 млн рублей.