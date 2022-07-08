Назван способ вернуть часть накоплений Пенсионный эксперт Мошляк рассказал, как вернуть часть накоплений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коммерческий директор АО «НПФ Эволюция» Олег Мошляк заявил, что ежегодно можно получать налоговый вычет до 15,6 тысячи рублей за средства, внесенные в негосударственные пенсионные фонды. Эксперт при этом уточнил, что максимальная база подобного вычета — 120 тысяч рублей. По его словам, оптимальной пенсией являются выплаты в размере 60-70% от утраченного заработка, пишет URA.RU.

С внесённых по пенсионному договору средств можно получить ежегодный налоговый вычет. Максимальная база такого вычета — 120 тысяч рублей. Если вы официально трудоустроены, то сможете вернуть до 15,6 тысячи рублей, — поделился Мошляк.

Он порекомендовал реинвестировать средства, чтобы увеличить сумму накоплений.

Юрист Татьяна Нечаева ранее заявила, что в России принцип равенства трудовых прав и свобод регламентирован ст. 37 Конституции РФ и трудовым законодательством (ст. 2–4, ст. 64, ст. 132 Трудового кодекса). Она при этом уточнила, что любые разногласия следует на первичном этапе проговаривать с работодателем.

В случаях, когда подобная практика не помогает, следует обращаться за поддержкой к органам государственной власти. Она также добавила, что сотрудник имеет право обратиться в суд, но предупредила о том, что судьи зачастую принимают сторону работодателей в вопросе размера оплаты труда.