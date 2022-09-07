Назван «самый желанный брутал Голливуда» Пластический хирург Блинова назвала Джорджа Клуни «самым желанным бруталом Голливуда»

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Американский актер Джордж Клуни является «самым желанным бруталом Голливуда», рассказала NEWS.ru пластический хирург Виктория Блинова. По ее словам, артист обладает «неподражаемым обаянием и харизмой». Медик подчеркнула, что Клуни заслуживает первого места в топ-5, несмотря на «многочисленный косметологические процедуры», например подтяжку век.

Джордж Клуни — общепризнанный секс-символ и самый желанный брутал Голливуда«. При этом актер прибегает не только к помощи традиционных кремов, но и к косметологическим процедурам. В одном из интервью он признался, что подтягивал веки — и нисколько не пожалел об этом. Несмотря на это, я с точностью хочу отдать ему первое место в своем списке, — отметила эксперт.

Вторую строчку Блинова отдала звезде киносаги «Сумерки», британцу Роберту Паттинсону — «странному, загадочному, немного депрессивному и оттого и манящему мужчине». Эксперт отметила, что Паттинсона признавали самым красивым мужчиной планеты, если верить правилу золотого сечения.

На третьем месте «Джеймс Бонд» или Пирс Броснан. Кто ни разу не представлял себя девушкой Бонда, м? Что можно сказать про Пирса?! Потрясающий и красивый мужчина и все тут. Два раза подряд был назван самым красивым мужчиной Америки и номинирован на «Золотой глобус». Приятно смотреть, браво!, — считает Блинова.

На четвертом и пятом местах хирург разместила американцев Киану Ривза и Брэда Питта соответственно. Первый, по ее мнению, отличается «беззаботным стилем и грубым видом, что придает ему очарования», второй — обладает «именно классической мужской красотой».

Ранее Клуни опять выразил сожаление, что принял участие в фильме «Бэтмен и Робин» в главной роли. Эту часть знаменитой франшизы снял режиссёр Джоэл Шумахер. Клуни в интервью изданию New York Post признался, что сильно «облажался» в этой картине и негативно оценивают то, как он сыграл в картине.