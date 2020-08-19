Назван самый богатый силовик России

https://static.news.ru/photo/99ae8f30-e25b-11ea-869e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Нина Зотина/РИА Новости

На сайтах силовых ведомств опубликовали официальные доходы сотрудников правоохранительных органов. Самым богатым силовиком в России за 2019 год стал замминистра внутренних дел Виталий Шулика. Его доходы составили 26,7 млн рублей.

К примеру, в 2018 году он задекларировал чуть более 4 млн рублей. Имущество министра не изменилось за исключением двух земельных участков. Их площадь составляет около 700 квадратных метров каждый. Всего у чиновника четыре участка общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров.

На свою должность Шулика был назначен в 2017 году. Он курирует госзакупки и техническое оснащение ведомства. До этого момента он возглавлял управление оперативно-разыскной информации МВД, сообщает РБК.

Второе место по доходам занимает замруководителя Главного военного следственного управления СК Сергей Бедин с 19 млн рублей. За ним идет нынешний замглавы прокуратуры ЯНАО Александр Демин с 16,7 млн рублей. Следом оказался командующий Северо-западным округом войск Росгвардии Павел Дашков с 14,8 млн рублей.

Также были обнародованы и доходы руководителей ведомств. Так, директор ФСБ Александр Бортников заработал 13,6 млн рублей. За ним следуют глава МВД Владимир Колокольцев с 12,9 млн рублей. и глава ФСО Дмитрий Кочнев с 12,7 млн рублей.

NEWS.ru писал ранее, что в апреле 2020 года президент России Владимир Путин перенёс срок отчёта чиновников о доходах.