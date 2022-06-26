Назван продукт для улучшения кожи Диетолог Арзамасцев назвал продукт для улучшения кожи

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Врач-диетолог Евгений Арзамасцев заявил, что молодые початки кукурузы могут улучшить состояние кожи. По словам эксперта, в молодой кукурузе много кремния, который положительно воздействует на кожу, ногти и волосы. Он добавил, что в продукте также содержится большое количество витаминов группы В, которые важны тем, кто придерживается вегетарианства, сообщает «Газета.Ru».

В молодой кукурузе много кремния, полезного для волос, ногтей и состояния кожи. Этот овощ можно есть и детям при отсутствии индивидуальной непереносимости, — рассказал Арзамасцев.

Специалист добавил, что здоровый человек может есть кукурузу три-четыре раза в неделю.

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова ранее рассказала, что самыми опасными летними напитками являются охлаждённый кофе, смузи и молочные коктейли. Эксперт пояснила, что кофе в любом виде может спровоцировать изжогу, а холодные напитки не подходят больным хроническим панкреатитом. Она добавила, что большое потреблении клетчатки вместе со смузи может спровоцировать раздражение кишечника.