Назван популярный у россиян продукт, подешевевший за год больше всего

Один и самых популярных товаров в разгар пандемии — лимоны — подешевел за год больше, чем все другие продукты питания. Как пишет РБК со ссылкой на данные Росстата, весной 2020 года наценка на лимоны доходила до 500%. Но за первое полугодие текущего года они и чеснок подешевели.

Средняя цена за один килограмм лимонов в рознице в январе-июне 2021 года упала на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года: 189 рублей против 131 рубля.

Ни один другой продукт в российских магазинах так не дешевел. За ним следует чеснок с падением стоимости на 10% в первом полугодии 2021: 254 рубля против 229 рублей в 2020 гроду.

За последние полгода цены в категории овощи и фрукты в магазинах в среднем выросли, но лимоны, лайм и чеснок — действительно одни из немногих продуктов, которые демонстрируют противоположный тренд, — подтвердили РБК в исследовательской компании GfK, отслеживающей покупки 20 тысяч российских домохозяйств по всей стране.

Кроме лимонов и чеснока за указанный период также подешевело пшено на 11% и репчатого лука — 7%.

Ранее президент Владимир Путин признал, что в России дорожают базовые продукты, включая овощи и «борщевой набор».