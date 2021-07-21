«Особо острый вопрос»: Путин заметил подорожание «борщевого набора»

Президент Владимир Путин признал, что в России дорожают базовые продукты, включая овощи и «борщевой набор». Об этом он заявил в ходе совещания с правительством, онлайн-трансляция мероприятия ведётся на сайте Кремля.

Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно об этом говорили, — сказал глава государства.

Он напомнил, что власти многократно возвращались к этой теме «по разным поводам и по разным номенклатурам». Политик попросил министров доложить о ситуации в этой сфере.

7 июля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что цены на продукты питания в России стабилизировались. Однако есть проблемы с так называемым борщевым набором. Продукты, входящие в него, сильно подорожали, признался он.

При этом ранее стало известно, что более 60% россиян тратят на продукты питания не меньше половины своей зарплаты. При этом почти все опрошенные отметили рост цен на продукты, в частности на овощи, фрукты, молочную продукцию, мясо и растительное масло.

В ходе прямой линии Путина спрашивали, почему бананы из Эквадора в магазинах дешевле российской моркови. Он ответил, что рост цен на продовольствие — общемировая тенденция.