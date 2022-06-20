Назван один из первичных симптомов рака легкого Онколог Калифорнийского университета Гамбург: признаком рака легкого может быть учащенное сердцебиение

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Онколог Калифорнийского университета Соломон Гамбург назвал один из наиболее заметных симптомов рака легкого на ранней стадии. По его словам, о болезни может свидетельствовать учащенное сердцебиение, передает издание Express. Специалист пояснил, что опухоль может сдавливать сердце, в результате чего пульс заметно ускоряется.

У некоторых людей учащенное сердцебиение возникает из-за того, что легкие оказывают давление на сердце. В результате этого у вас может проявиться постоянный кашель, одышка или вы можете похудеть без всяких усилий, — заявил врач.

Гамбург советует в случае проявления подобного симптома обратиться не только к кардиологу, но и к онкологу, поскольку симптомы можно «довольно легко игнорировать», в то время как злокачественное образование будет разрастаться.

Также на сайте издания уточняется, что не менее заметным признаком возникновения рака может являться утолщение пальцев.

Ранее стало известно, что развитию онкологии могут способствовать очень многие продукты из обычного рациона, например, переработанное мясо, увеличивающее риск колоректального рака, рака желудка и молочной железы, — это и сосиски, и колбаса, и мясные чипсы, и бекон.