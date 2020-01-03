Искусственное состояние счастья и лёгкости, вызванное неумеренным употреблением алкоголя во время празднования Нового года, может затем перейти в алкогольную депрессию.
Кандидат педагогических
Психолог рассказала, что бесконтрольное употребление спиртного во время праздников истощает запасы гормонов, ответственных за ощущение счастья и радости, отчего и возникает алкогольная депрессия. В особенно запущенных случаях этот запас перестаёт возмещаться чем-либо ещё, кроме горячительных напитков.
Ранее NEWS.ru приводил советы экспертов-психологов, которые помогут семьям избежать ссор из-за слишком тесного общения в новогодние праздники.
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