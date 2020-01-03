Искусственное состояние счастья и лёгкости, вызванное неумеренным употреблением алкоголя во время празднования Нового года, может затем перейти в алкогольную депрессию.

наук, член Федерации психологов образования России Юлия Челышева в беседе с АГН «Москва»симптомы этого расстройства и назвала механизм его возникновения. По словам специалиста, признаками алкогольной депрессии являются похмелье, плохое настроение, неуверенность в себе и эмоциональная опустошённость. Последняя вызывается тем, что человек не знает, как заменить искусственно вызванные алкоголем позитивные чувства.

Психолог рассказала, что бесконтрольное употребление спиртного во время праздников истощает запасы гормонов, ответственных за ощущение счастья и радости, отчего и возникает алкогольная депрессия. В особенно запущенных случаях этот запас перестаёт возмещаться чем-либо ещё, кроме горячительных напитков.

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