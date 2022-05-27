Назван максимальный срок ношения контактных линз Офтальмолог Куренков назвал максимальный срок ношения контактных линз

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Человек не может носить линзы всю жизнь, так как они имеют ограниченный срок использования, обычно это от пяти до десяти лет, заявил NEWS.ru врач-офтальмолог Вячеслав Куренков. По его словам, после контактных линз пациенты либо возвращаются к очкам, либо делают себе рефракционную операцию.

Есть, конечно, люди, которые носят больше 20 лет. Обычно срок ношения — пять-десять лет, — подчеркнул Куренков.

Врач также предупредил пациентов о недопустимом ношении контактных линз ночью.

Если днем глаз дышит атмосферным воздухом, то ночью глаз закрывается, доступ воздуха прекращается, расширяются переколиальные сосуды и глаз питается за счет кровеносной сети. Наличие ночью инородного тела, которое сдавливает эти сосуды, еще больше препятствует нормальному питанию. Это нежелательно, поэтому все линзы на ночь надо снимать, — отметил Куренков.

Ранее Куренков рассказал, что контактные линзы, как и любые лекарства, имеют противопоказания, которые зависят от состояния глаза. По его словам, прежде чем носить линзы, нужно непременно записаться на прием к специалисту и пройти обследование, в частности посмотреть работу секреторного аппарата глаза, то есть его увлажнения. Специалист отметил, что нельзя носить линзы тем, у кого имеются глазные заболевания или были какие-либо травмы.