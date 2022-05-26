Офтальмолог объяснил, кому противопоказано носить контактные линзы Офтальмолог Куренков объяснил, кому противопоказано носить контактные линзы

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Контактные линзы, как и любые лекарства, имеют противопоказания, которые зависят от состояния глаза, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-офтальмолог Вячеслав Куренков. По его словам, прежде чем носить линзы, нужно непременно записаться на прием к специалисту и пройти обследование, в частности посмотреть работу секреторного аппарата глаза, то есть его увлажнения. Специалист отметил, что нельзя носить линзы тем, у кого имеются глазные заболевания или были какие-либо травмы.

Если у пациента была травма, особенно роговицы, то в таком состоянии нельзя подобрать линзу, потому что там будут ограничения. Хотя в некоторых случаях назначаются специальные склеральные контактные линзы, которые помогают корригировать, если есть какие-то проблемы травматического характера с роговицей, — заявил Куренков.

Другими ограничениями, по словам врача, являются воспалительные заболевания глаз, которые могут быть временными или постоянными. Если пациент носит линзы не для ежедневной замены, а длительного использования, то такие линзы должны обрабатываться ежедневно и сниматься на ночь. Глаза обязательно должны отдыхать без контактных линз и восстанавливаться, подытожил Куренков.

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