Назван лучший и самый полезный корм для уличных птиц Технолог Андреанова: уличных птиц лучше всего кормить зерном и семечками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лучшим кормом для уличных птиц является зерно, рассказала NEWS.ru специалист Центра оценки качества зерна Татьяна Андреанова. Эксперт добавила, что пернатые, особенно зимой, любят неочищенные, нежареные и несоленые семена подсолнечника.

Лучшим кормом для птиц является зерно. Зимой пернатые любят неочищенные, нежареные и несоленые семена подсолнечника, когда им нужна энергия. Мелких лесных птиц, которые не справятся с подсолнечной лузгой, можно кормить очищенными семенами. Голубям и уткам подойдет зерно пшеницы, ячменя или овса — в них много углеводов и белков. В зоомагазинах продается множество комбикормов, которые подходят для птиц, но они дороже, — подчеркнула Андреанова.

Ранее профессор Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд сообщил, что купаться в прудах, где плавают утки или другие птицы, опасно из-за риска заражения паразитным заболеванием церкариозом. Он рассказал, что инфекция проявляется зудом и крапивницей в местах проникновения гельминтов.

По словам врача, также следует избегать купания рядом с животноводческими фермами или частными хозпостройками. Вода в таких водоемах чаще всего заражена. Опасность представляют и водные объекты с заросшими берегами и цветущей водой: в жаркую погоду там легко размножаются возбудители энтеровирусных инфекций, полиомиелита, дизентерии, сальмонеллёза, вирусного гепатита А и других заболеваний.