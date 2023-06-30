Врач объяснил, почему нельзя купаться в прудах с утками Врач Гильденскиольд предупредил об опасности заражения церкариозом в прудах с утками

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Купаться в прудах, где плавают утки или другие птицы, опасно из-за риска заражения церкариозом, паразитным заболеванием, предупредил профессор Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд. Он рассказал LIFE.ru, что инфекция проявляется зудом и крапивницей в местах проникновения гельминтов.

Вначале церкариоз проявляется как зуд и крапивница: в местах проникновения под кожу церкариев возникают припухлость, покраснение, затем появляются волдыри. Среди других симптомов церкариоза — повышение температуры, головокружение, бессонница, — пояснил специалист.

По словам врача, также следует избегать купания рядом с животноводческими фермами или частными хозпостройками. Вода в таких водоемах чаще всего заражена. Опасность представляют и водные объекты с заросшими берегами и цветущей водой: в жаркую погоду там легко размножаются возбудители энтеровирусных инфекций, полиомиелита, дизентерии, сальмонеллёза, вирусного гепатита А и других заболеваний.

Гильденскиольд советует перед купанием в подозрительных водоемах смазать все открытые участки тела репеллентами. Кроме того, рекомендуется следить, чтобы вода не попадала в уши и глаза. После купания необходимо принять душ или ванну, применяя дезинфицирующие мыло или гель. Это поможет избежать воспаления и заражения инфекциями. Кроме того, не стоит плавать в водоемах вместе с домашними животными, если они не привиты.

Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева ранее рассказала, что при летнем отдыхе с детьми у водоемов необходимо соблюдать ряд важных мер безопасности. По ее словам, маленькие дети всегда должны находиться на расстоянии вытянутой руки от родителей.