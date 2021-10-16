Назван идеальный возраст для управленца

16 октября отмечается День Босса или День Шефа — профессиональный праздник руководителей всех уровней, от бригадира до президента страны. Врач-психиатр Александр Федорович в беседе с NEWS.ru рассказал, какими качествами должен обладать руководитель коллектива и назвал идеальный возраст для управленца.

По его словам, однозначно ответить на вопрос, рождаются руководителями или становятся, невозможно.

И то, и другое. В любом случае, очень важна предиспозиция — характерологические черты, с которыми человек рождается, а потом уже становится — эти черты переотыгрываются в процессе жизни, воспитания или не отыгрываются, — пояснил специалист.

Что касается качеств руководителя, то, по мнению Федоровича, он должен быть прежде всего управленцем. Ему достаточно быть минимально профессионалом в той области, в которой работает коллектив, главное — понимать, как им управлять.

Разбираться не в предмете, а в процессе. В процессе того, чем занимается его компания, и того, как управлять персоналом, — отметил эксперт.

Говоря о личностных характеристик руководителя, Федорович назвал в их числе справедливость, гибкость, способность оценить качества того или иного сотрудника.

Что касается возраста руководителя, то эксперт отметил, что для максимальной эффективности руководителя важны жизненный опыт и мудрость. По его мнению, идеальным для управленца является возраст в промежутке от 35 до 70 лет.

Психиатр добавил, что женщины, как руководители, всегда превосходят мужчин. Даже если женщина формально не представлена в системе, она руководит из дома.

Мы живём в матримониальном обществе, всем правят женщины, — отметил он.

Ранее 58% россиян заявили, что работа является для них главным источником раздражения. При этом чуть более трети респондентов (34%) назвали источником раздражения руководство.