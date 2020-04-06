Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

https://static.news.ru/photo/b77df3a6-77e5-11ea-a6ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oscar J. Barroso/Global LookPress

Врачи рассказали о единственном действенном способе профилактики всех инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Как завил заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Александр Горелов, таким методом является вакцина.

Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни, — заявил он в эфире передачи «Жить здорово» на Первом канале.

По его словам, сомнений в том, что вакцина от COVID-19 появится, у него нет. Проблема лишь в трудностях, с которыми столкнулись её создатели.

Проблема только в одном — нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу. Это отодвигает сроки появления вакцины, — пояснил Горелов.

Ранее NEWS.ru писал, что Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника, 6 апреля, начинает проводить надомные тесты на коронавирус. Забор материала происходит бесконтактно: сотрудник лаборатории привозит заказчику набор для диагностики, инструктирует, как им пользоваться, и забирает контейнер с готовым тестом. Результаты анализа приходят в течение двух-трёх дней.