Назван достаточный для защиты от COVID-19 уровень антител

Титр антител в 500 Bau/мл может быть только у вакцинированных от коронавируса, у переболевших этот показатель будет меньше. Об этом в беседе с РИА Новости заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, комментируя появившуюся в СМИ информацию о необходимом для получения QR-кода количестве антител.

Это довольно большие цифры, я думаю, что в любом случае эти люди должны быть вакцинированы, потому что у большинства будут меньше, — сказал специалист.

Малышев пояснил, что вопрос о том, сколько антител нужно для защиты человека от коронавируса, до сих пор является предметом дискуссий. По его словам, на основе изучения данных большой группы населения было принято решение о необходимости ревакцинации через шесть месяцев после прививки и после перенесённого заболевания.

Ранее сообщалось, что титр антител к коронавирусу в 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл) может стать условно-достаточным для получения в России QR-кода.

По мнению главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, выдача QR-кодов исходя из уровня антител может привести к росту фальсификаций справок из-за различных подходов к определению показателя иммунной защиты.