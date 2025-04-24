Назван автор — рекордсмен по продажам книг в преддверии 80-летия Победы Степашин: книги Симонова установили рекорд по продажам в канун 9 Мая

Фото: Валентин Мастюков/ТАСС

Константин Симонов

Книги советского писателя и поэта Константина Симонова пользуются рекордным спросом в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне, рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин в ходе пресс-конференции, посвященной издательским проектам к юбилейной дате. Глава РКС также отметил, что продажи посвященных ВОВ книг в целом выросли на 57%, передает корреспондент NEWS.ru.

[Число продаж] книг, посвященных Великой Отечественной войне, по сравнению с прошлым годом выросло на 57%. Это очень серьезная цифра. А рекордсменом среди покупаемых книг, знаете, кто стал? [Константин] Симонов. Его стихотворения и его великое произведение «Живые и мертвые», помните фильм-экранизацию с генералом Серпилиным, с [Анатолием] Папановым, с [Кириллом] Лавровым? Вот, оказывается, никто не забыт и, действительно, ничто не забыто, — сказал Степашин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях с бойцами спецоперации в День Победы. Представитель Кремля отметил, что у лидера запланированы и другие события.

До этого заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов заявил NEWS.ru, что проведение воздушной части парада Победы зависит от погодных условий. По его словам, при нелетной погоде возможно применение технологий для разгона облаков, однако это дорогостоящая и не всегда эффективная мера.