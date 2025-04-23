Стало известно, от чего зависит проведение воздушной части парада Победы Генерал Попов: проведение воздушной части парада Победы зависит от погоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проведение воздушной части парада Победы зависит от погодных условий, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов. По его словам, при нелетной погоде возможно применение технологий для разгона облаков, однако это дорогостоящая и не всегда эффективная мера.

С авиацией будет проблема, если вдруг погода будет нелетной. Сегодня есть возможность осуществить метеорологическое воздействие на природные явления. Есть понятие «разогнать облака». Это дорогое удовольствие и не всегда эффективное в различных условиях. Тем более на фоне циклонической деятельности или неоднократных фронтовых проходов, фронтов окклюзии. И угадать, чем воздействовать на эти фронты, влажность, облака и видимость достаточно трудно. И не всегда эффективно, — пояснил Попов.

Он подчеркнул, что, несмотря на современные технологии, точный прогноз погоды на длительный срок пока остается сложной задачей. По словам генерала, окончательное решение по проведению летной части парада Победы будет зависеть от «господина случая».

Заглядывать на 15 дней вперед — [сложная задача]. Математические модели, пространственно-временные модели метеорологов, которые анализируют длительное состояние погодных условий, тоже имеют трудности, так как вероятность событий зависит от господина случая. Хотелось бы верить, что в такой день, на 80-летие Победы, все получится, — резюмировал Попов.

Ранее посол Абхазии Алхас Квициниа сообщил, что президент республики Бадра Гунба приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. По его словам, глава государства получил приглашение от российского лидера Владимира Путина.