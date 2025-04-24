Песков раскрыл планы Путина на День Победы Песков: Путин примет участие в мероприятиях с бойцами СВО в День Победы

Фото: kremlin.ru/Сергей Карпухин, ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях с бойцами СВО на День Победы, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что у лидера запланированы и другие события.

В рамках празднования Дня Победы запланированы мероприятия, в том числе с участниками СВО, — подчеркнул Песков.

Так он ответил на вопрос, планирует ли Путин встретиться с бойцами спецоперации в преддверии 9 Мая. В 2025 году страна отмечает 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне.

Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин назвал отвратительным запрет для лидеров ЕС посещать Москву на 9 Мая. Глава спецслужбы подчеркнул, что это демонстрирует, как европейские чиновники заняли сторону проигравших.

В Госдуме также отреагировали на угрозы властей ФРГ выгнать посла РФ Сергея Нечаева с памятной церемонии в честь разгрома нацистской Германии. Депутат Светлана Журова сочла их абсурдными, отметив, что дипломат не стал бы врываться на сцену для выступления.

Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Германия показала русофобию и признаки неонацизма. Так дипломат прокомментировала разработку немецкими властями против граждан РФ ограничений по празднованию Дня Победы.