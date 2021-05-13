Навальный подал новый иск к колонии во Владимирской области

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 в Покрове, подал новый иск к колонии во Владимирской области — на этот раз к ИК-3, сообщает РИА Новости.
Категория нового дела — «об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления». Административное исковое заявление поступило 12 мая. Истцом значится Навальный, ответчиком — ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области.
В суде
Ранее оппозиционер Алексей Навальный подал три иска в Петушинский районный суд на это учреждение. Заключённый попросил признать незаконным решение об отказе в выдаче приобретённых книг. Также он указал на незаконные действия сотрудников ИК-2 о постановке его на профилактический учёт как склонного к совершению побега.