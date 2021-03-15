Навальный отказался участвовать в суде по видеосвязи из колонии

https://static.news.ru/photo/dd14e2b8-862c-11eb-bb37-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в покровской колонии Владимирской области, отказался участвовать по видеосвязи в суде, который рассматривает отказ следователя возбудить уголовное дело по ситуации с его предполагаемым отравлением.

От Навального поступило заявление, что в заседании примет участие представитель: «Сам я принимать участие в видеоконференции не желаю», — цитирует РИА Новости судью Андрея Толкаченко.

Интересы Навального в процессе представляет юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, внесён в РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Вячеслав Гимади. Он жалуется на «бездействие следователя», связанное с рассмотрением его заявления после госпитализации Навального. Гимади просил возбудить уголовное дело об отравлении и подал соответствующее заявление в главное военное следственное управление СК РФ. Однако военный следователь посчитал, что «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ, в заявлении не содержится», поэтому оснований для процессуальной проверки нет. Бездействие следователя, принявшего такое решение, ФБК обжалует в суде.

Как писал NEWS.ru, о том, что осуждённый на 2,5 года Навальный в настоящий момент содержится в ИК-2 Покрова, стало известно 15 марта из письма 235-го Гарнизонного суда. Именно эта инстанция будет рассматривать жалобу, которую на бездействие следователей в связи с его госпитализацией в Омске подал представитель оппозиционера. Проведение процесса запланировано на 16 марта. Суд просит администрацию колонии обеспечить его участие в судебном заседании посредством видео-конференц-связи.

Навального осудили по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ сочли политически мотивированным. Также он признан Бабушкинским судом Москвы виновным по делу о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артёменко. Оппозиционер должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей в пользу государства.