Навальный не имеет жалоб на содержание в покровской колонии

https://static.news.ru/photo/bbeae4f8-8725-11eb-83c7-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин видео Алексей Навальный/youtube.com

Осуждённый на 2,5 года оппозиционер Алексей Навальный не жалуется на условия содержания в Исправительной колонии — 2, находящейся на территории Покрова во Владимирской области. Об этом 17 марта журналистам рассказал член региональной ОНК Сергей Яжан.

Ранее сам оппозиционер писал на своей странице в социальной сети, что ИК-2 является своеобразным «концлагерем в 100 км от Москвы». Но Яжан, посетивший Навального, заявил, что на условие содержания осуждённый основатель ФБК (признан иноагентом по решению Минюста) не жалуется на условия содержания в колонии. Более того, он пребывает в хорошем настроении.

Вчера я был в Покрове в колонии, навестил человека. Жалоб у него нет, настроение хорошее, — цитирует ТАСС члена ОНК.

Навального осудили на 2,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ назвали политически мотивированным. Также он признан Бабушкинским судом Москвы виновным по делу о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артёменко. Оппозиционер должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей в пользу государства.

Как ранее передавал NEWS.ru, Навальный в Instagram рассказал, что в колонии запрещены мат и жаргонные слова и этот запрет строго соблюдается. Очень много видеокамер, «за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт». Также он отметил, что у него на груди находится табличка с именем и фото и красной полосой в связи с признанием его склонным к побегу.

Ночью оппозиционер каждый час просыпается от того, что рядом с его кроватью стоит охранник, снимает его на камеру и говорит: «Два часа тридцать минут, осуждённый Навальный. Снятие с профилактического учёта как склонного к побегу. На месте».