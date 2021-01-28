Навальный будет участвовать в процессе по видеосвязи из СИЗО

https://static.news.ru/photo/d547c366-615b-11eb-9149-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оппозиционер Алексей Навальный будет участвовать в заседании Московского областного суда, где рассмотрят жалобу на продление срока его задержания, по видеосвязи.

Перед началом процесса приставы и работники суда установили в зале оборудование для видеосвязи с СИЗО «Матросская Тишина», где находится блогер, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что Московский областной суд 28 января проверит законность задержания оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. Об этом заявила адвокат блогера Ольга Михайлова. Она добавила, что задержанный просил о личном участии в рассмотрении жалобы.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января суд арестовал оппозиционера на 30 суток. В дальнейшем ему могут заменить условный срок на реальный.

23 января в десятках городов России прошли массовые акции в поддержку Навального. Тысячи человек были задержаны силовиками, писал NEWS.ru.