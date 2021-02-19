Навальный будет лично участвовать в двух заседаниях 20 февраля

https://static.news.ru/photo/a952caee-72b3-11eb-8b10-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: АГН «Москва»

В здании Бабушкинского суда Москвы в субботу, 20 февраля, запланированы два выездных заседания по делам оппозиционера Алексея Навального.

Сначала Мосгорсуд проверит законность решения о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный, затем будет рассмотрено дело о клевете на ветерана. В пресс-службе Бабушкинского суда сообщили, что Навального доставят на оба заседания.

Запланирована доставка в суд, — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока для Навального по делу «Ив Роше» на реальный, в связи с чем оппозиционера приговорили к 3,5 года колонии, из которых будет вычтен срок, который Навальный провёл под домашним арестом. Кроме того, обвинение по другому делу — о клевете на ветерана ВОВ — попросило суд приговорить Навального к штрафу в размере 950 тысяч рублей, а также к 3,5 года колонии с учётом имеющихся у него судимостей.

Как писал NEWS.ru, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение, предписывающее России в качестве обеспечительной меры немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, которому условный срок по делу «Ив Роше» заменили на реальный. Об этом сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова. Она добавила, что суд применил правило 39-го регламента о применении обеспечительных мер. Они являются обязательными для исполнения и применяются, если заявителю грозит опасность. По словам Михайловой, такое решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить».