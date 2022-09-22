Навальному может грозить новый 15-летний срок по делу об экстремизме

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Алексей Навальный

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который сейчас отбывает наказание в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Владимирской области, может грозит новый срок до 15 лет, передает RT. По данным издания, новые обвинения будут выдвинуты из-за личной агитации Навального выходить на несогласованные митинги и из-за призывов к свержению государственного строя. Обвинения также могут выдвинуть против окружения политика.

Значительная часть сторонников Навального находятся на свободе. Они продолжают своё дело, пускай и не в России. Там целый комплекс действий экстремистского содержания, — сообщил экс-юрист ФБК (НКО, исполняющее функции иностранного агента; признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Виталий Серуканов.

Как рассказала адвокат Навального Ольга Михайлова, о новом уголовном деле она узнала от журналистов, хотя Следственный комитет сначала должен уведомить самого оппозиционера.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на реальный по обвинению в многократных нарушениях испытательного срока по делу «Ив Роше». 22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы.

В начале сентября Навальный писал, что руководство колонии отменило в его отношении адвокатскую тайну и теперь все входящие и исходящие документы от правозащитников будут проверяться со стороны сотрудников колонии в течение трех дней. Также оппозиционер четырежды за месяц оказался в штрафном изоляторе. По его словам, причинами для этого были, например, незастегнутая пуговица и не убранные за спину руки.