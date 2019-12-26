https://static.news.ru/photo/0b50fcce-27ca-11ea-9b37-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) правоохранители проводят проверки, а его основатель Алексей Навальный задержан. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш.

Навальный задержан. Остальных сотрудников пока отпустили. На данный момент в ФБК идут обыски, — цитирует её ТАСС.

В начале октября ФБК попал в список НКО-иноагентов. По данным Минюста, фонд ведёт политическую деятельность и принимает финансы из-за рубежа. Сумма финансовой помощи в 2019 году составила 140 тыс. рублей. Кроме этих денег фонд получил ещё и два транша из Испании и США.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о легализации денежных средств. По версии СК, с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в рублях и валюте, причём эти средства были приобретены заведомо преступным путём. Из-за расследования счета ФБК арестованы. Кроме того, суды наложили арест на счета некоммерческой организации «Защита прав граждан», а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц.

Как писал NEWS.ru, подробности об обыске в ФБК рассказал менеджер проектов Фонда Леонид Волков.