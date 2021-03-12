Навального увезли из СИЗО

https://static.news.ru/photo/68774c9c-832b-11eb-80ae-96000091f725_660.jpgАлексей Навальный (архивное фото)Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда
Оппозиционера Алексея Навального вывезли из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области. Сейчас неизвестно, где он находится.
Об этом сообщили его адвокаты, которые с начала рабочего дня пытались попасть к своему подзащитному.
Адвокаты Алексея сегодня с начала рабочего дня находились в СИЗО-3 «Кольчугино». Под разными предлогами их не допускали к Алексею (то праздник придумали, то кому-то плохо стало, видимо, после празднования), — говорится в Twitter Навального.
Там отмечается, что защитникам сообщили об отбытии оппозиционера только в 14:00. При этом юристам отказались отвечать на вопрос о том, куда направили их подзащитного.
Журналистам Znak.com адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал, что ещё 11 марта оппозиционер был в СИЗО.
Ранее Кобзев говорил, что оппозиционера будут содержать в СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области до рассмотрения его апелляции на приговор по делу о клевете.
Навальный был признан Бабушкинским судом Москвы виновным по делу о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артёменко. Оппозиционер должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей в пользу государства. При этом судья отказалась отправлять на проверку экспертам подписи ветерана в документах, хотя сторона защиты заявляла, что подписи могли быть подделаны. Кроме того, эксперты как со стороны защиты, так и со стороны обвинения признали слова Навального оценочными. Адвокаты обжаловали это решение.
При этом в заключении политик находится по делу «Ив Роше». Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение после отравления боевым ядом «Новичок». Ему заменили условный срок, закончившийся ещё в 2020 году, на реальный из-за того, что Навальный не отмечался в российской полиции, когда был в ФРГ, писал NEWS.ru.