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02 июля 2025 в 21:00

Научил китайский повар! Готовлю голубцы-спиральки — все требуют добавки!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте: нежные капустные листья, закрученные в изящные спирали, пропитанные ароматным томатным соусом, а внутри — сочная начинка из говядины с рисом и зеленью. Этот необычный вариант голубцов покорит вас с первого укуса! Китайский шеф раскрыл секрет идеального блюда — особая форма спирали позволяет равномерно пропитаться соусу и создает потрясающий вкус в каждом кусочке.

Для начинки смешайте 600 г говяжьего фарша, 150 г отварного риса, 250 г обжаренного лука, петрушку, соль и специи. Капустные листья бланшируйте 3 минуты, заверните начинку в трубочку и сверните спиралью. Обжарьте морковь с луком и чесноком, добавьте томатную пасту.

Выложите спиральки на зажарку, залейте соусом из томатной пасты, сахара и специй. Тушите под крышкой 40 минут на медленном огне. Подавайте горячими, посыпав зеленью!

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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