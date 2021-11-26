Настоящая зима придёт в Москву 1 декабря

По-настоящему зимняя погода в Московском регионе установится с приходом календарной зимы, пообещали в Гидрометцентре. Как рассказала ТАСС главный специалист ведомства Марина Макарова, днём будет до -5 градусов по Цельсию. Наконец, уляжется снег, москвичи смогут насладиться белыми пейзажами. Правда с ними придёт и гололедица.

Уже 1 декабря у нас прогнозируется температура 0...-5 градусов в течение суток и небольшой снег. В последующие два дня — небольшой снег. 2 декабря днём будет -4...+1 градус, в пятницу — -3...+2 градуса. Акцент ещё нужно сделать на гололедице. Будет скользко, — сказала метеоролог.

Снег уже таять не будет, потому что выше нуля температура уже не поднимется. В Подмосковье уже будет всё белое.

В конце ноября жителей центральной части Европейской России предупреждали о температуре на пять градусов выше нормы. 25 ноября температура поднялась на три градуса выше климатической нормы и продолжила расти. Атмосферное давление падало на два-три миллиметра в сутки.