Общественные деятели планируют обратиться к правительству России с просьбой обеспечить создание в стране системы кризисных центров для отцов и детей. Предполагается, что в них откроется школа отцовства, а также будет реализован проект социального наставничества для чад, которые остались без отцов. Специалисты поддерживают инициативу, однако отмечают, что без прохождения дополнительного обучения наставники могут навредить психике подопечных.

В Общественной палате состоялась конференция, в рамках которой было предложено создать в стране систему кризисных центров для отцов и детей. В них мужчины могли бы посещать школу отцовства, получать консультативную помощь и становиться социальными наставниками. Последний проект предполагает совместное времяпрепровождение мужчин с детьми, которые по той или иной причине остались без общения с отцом. С соответствующей инициативой выступило общественное движение (ОД) «Мужской путь».

Необходимость введения социального наставничества продиктована тем, что сегодня в России широко распространён феномен безотцовщины — дети не видят перед собой примеров мужской модели поведения. Почти в трети российских семей ребёнка воспитывает мать-одиночка. При этом, как отмечают эксперты, в стране наблюдается долговременная тенденция снижения числа зарегистрированных браков и увеличения разводов, в результате которых ребёнок практически лишается возможности общаться с отцом.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, многим мужчинам не хватает времени на семью из-за необходимости много работать. Примера мужской модели поведения дети не видят и в школе — большую часть сотрудников социальной сферы составляют женщины. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил председатель совета ОД «Мужской путь» Андрей Брезгин.

Исключение составляют спортивные секции, где тренеры воспитывают в мальчиках и девочках твёрдость характера, волю и целеустремлённость. Однако не все дети тяготеют к спорту, а матери зачастую опасаются отдавать ребёнка в такого рода кружки из-за страха получения им травм.

Недостаток общения с представителями сильного пола способствует тому, что мужская идентичность у мальчиков формируется достаточно трудно, поясняет эксперт. Зачастую — с возникновением ряда внутренних конфликтов и психологических проблем.

Согласно социологическим исследованиям, 63% подростковых суицидов совершают дети, растущие без папы. Кроме того, большая часть насильников — люди, в семье которых не было отца. Даже если не рассматривать столь серьёзные последствия, можно отметить, что дети, которые росли без папы, в четыре раза чаще страдают аффективными расстройствами (например, депрессией. — NEWS.ru). Кроме того, исследование Колумбийского университета показывает, что у ребёнка из неполной семьи на 68% выше вероятность пристраститься к табаку, алкоголю и наркотикам. Исправить ситуацию поможет механизм социального наставничества. Предполагается, что в его рамках дети будут вовлекаться в различную деятельность под руководством наставника-мужчины. Он будет выступать в качестве «компенсационного механизма» — транслировать мальчикам правильные мужские модели поведения, делиться с ними знаниями и навыками в процессе диалога и взаимодействия. Это поможет детям выстроить структуру мировоззрения, картину мира и понимание причинно-следственных связей. Андрей Брезгин председатель совета общественного движения «Мужской путь» председатель совета общественного движения «Мужской путь»

Девочки, в свою очередь, смогут получить опыт общения и взаимодействия с сильным, ответственным и надёжным мужчиной-наставником. Такой пример поведения представителя сильного пола впоследствии поможет им отличать потенциальных спутников жизни от негодных для семьи мужчин, отмечает Брезгин.

Перед тем как стать наставниками, мужчины должны будут пройти психодиагностическое тестирование и подготовительные курсы. Им понадобятся дополнительные навыки, необходимые для работы с травматизацией, зависимостями и другими психологическими проблемами, с которыми сталкиваются специалисты при работе с подростками из неполных или неблагополучных семей, а также из детских домов.

Предполагается, что перед началом работы с детьми наставникам предоставят сведения о них, полученные в результате психологического и профессионально ориентированного тестирования. Это поможет мужчинам выработать стратегию и тактику поведения с каждым ребёнком.

Общаться с детьми наставники будут в рамках кружков и секций, например, по шахматам, столярному делу, историческим реконструкциям и робототехнике. Также предлагается обсуждать жизненный путь людей, с которых стоит брать пример.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Встречаться наставники и дети смогут как в группах, так и индивидуально. Конкретные дни, время и цели времяпрепровождения должны будут определить специалисты кризисного центра.

Социальный психолог Наиля Бирарова поддержала инициативу по введению социального наставничества. Дети смогут получать важный, как для девочек, так и для мальчиков, навык общения с мужчинами. Однако необходимо, чтобы специалисты предварительно обучили наставника правилам безопасности в психолого-педагогической работе. В противном случае мужчины могут оказать пагубное влияние на неокрепшую психику подростков.

Общаясь с ребёнком, очень важно не навредить ему. Некомпетентный наставник может привить ребёнку неправильную установку или подход к жизни, который может оказаться неподходящим для него. Например, если мужчина будет транслировать подход «бьёт — значит любит», в будущем ребёнок может начать искать себе агрессивного партнёра. А некоторые люди, например, подсознательно транслируют ненависть к противоположному полу. Однако если мужчина предварительно будет обучен специалистами, общение с наставником будет способствовать гармоничному развитию детей и окажет положительное влияние на их психику. Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

Благодаря системе наставничества у ребёнка появится старший друг, который сможет без излишней эмоциональности дать совет. Он будет сохранять хладнокровие и мыслить беспристрастно, поскольку не вовлечён в семейную жизнь с этими детьми, считает социальный психолог.