«Наши парни дороже нациков»: ветеран «Альфы» об отмене штурма «Азовстали»

Почётный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров назвал целесообразной отмену приказа на штурм «Азовстали» в Мариуполе — соответствующее решение принял президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Гончаров заявил NEWS.ru, что подземные коммуникации промзоны позволяют боевикам свободно передвигаться по ним, запастись боеприпасами, а сами они готовы к длительному вооружённому сопротивлению при ограниченном количестве воды и пищи.

Смысл какой жертвовать нашими ребятами? Наши ребята дороже любого из этих нациков. <...> Президент прав. Оставьте их в покое, пусть они там доживают свою жизнь, в этих катакомбах. Я был на «Азовстали» и понимаю, что такое её подземные коммуникации, где ездят электрокары, ездят составы, представляете, о чём я? У нас есть три кольца, перекрывающие все выходы. Всё, на этом закончили, — заявил Гончаров.

Он также отметил, что штурм предприятия не стоит жизни даже «двух-трёх наших ребят», а российская армия при необходимости может сравнять объект с землёй благодаря современным вооружениям, если, конечно, нет задачи сохранить завод на будущее.

Они (украинские националисты. — NEWS.ru) в любом случае или останутся там [или сдадутся], если верить информации, что у них там около 500 трупов. Вы представляете, что такое разложение 500 трупов? Ограниченное количество боеприпасов, воды, пищи. Вот в чём проблема. Смысл какой? Мы им предлагаем: ребята, выходите. Они не выходят, — подчеркнул Гончаров.

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе, назвав такое решение нецелесообразным. Это может привести к большому числу жертв среди российских военных. Вместо этого, по его словам, следует прибегнуть к блокировке и вновь предложить обороняющимся сложить оружие.