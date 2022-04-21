«Наши парни дороже нациков»: ветеран «Альфы» об отмене штурма «Азовстали»Ветеран «Альфы» назвал правильным решение Путина об отмене штурма «Азовстали»
Почётный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров назвал целесообразной отмену приказа на штурм «Азовстали» в Мариуполе — соответствующее решение принял президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Гончаров заявил NEWS.ru, что подземные коммуникации промзоны позволяют боевикам свободно передвигаться по ним, запастись боеприпасами, а сами они готовы к длительному вооружённому сопротивлению при ограниченном количестве воды и пищи.
Смысл какой жертвовать нашими ребятами? Наши ребята дороже любого из этих нациков. <...> Президент прав. Оставьте их в покое, пусть они там доживают свою жизнь, в этих катакомбах. Я был на «Азовстали» и понимаю, что такое её подземные коммуникации, где ездят электрокары, ездят составы, представляете, о чём я? У нас есть три кольца, перекрывающие все выходы. Всё, на этом закончили, — заявил Гончаров.
Он также отметил, что штурм предприятия не стоит жизни даже «двух-трёх наших ребят», а российская армия при необходимости может сравнять объект с землёй благодаря современным вооружениям, если, конечно, нет задачи сохранить завод на будущее.
Они (украинские националисты. — NEWS.ru) в любом случае или останутся там [или сдадутся], если верить информации, что у них там около 500 трупов. Вы представляете, что такое разложение 500 трупов? Ограниченное количество боеприпасов, воды, пищи. Вот в чём проблема. Смысл какой? Мы им предлагаем: ребята, выходите. Они не выходят, — подчеркнул Гончаров.
Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе, назвав такое решение нецелесообразным. Это может привести к большому числу жертв среди российских военных. Вместо этого, по его словам, следует прибегнуть к блокировке и вновь предложить обороняющимся сложить оружие.