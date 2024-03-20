«Наши красавцы»: стало известно, что ВСУ хотели уничтожить в Энгельсе Военэксперт Дандыкин: ВСУ пытались ударить по стоянке Ту-95 и Ту-160 в Энгельсе

Фото: МО РФ

Ту-95

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить в Энгельсе по аэродрому стратегической авиации ВС РФ. Он не исключил, что объект используется для обслуживания ракетоносцев Ту-95 и Ту-160.

Уже были сообщения в прошлом году о попытках ВСУ нанести удар по объекту в Энгельсе. Скорее всего, и в этот раз ВСУ выцеливали военный аэродром стратегической авиации ВС РФ. Не исключу, что на базе обслуживаются Ту-95 и Ту-160 — наши красавцы стратеги-ракетоносцы. Не дают они Зеленскому покоя, — считает Дандыкин.

Накануне губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в небе над Энгельсом сработала система противовоздушной обороны. По его словам, были уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. Предварительно, пострадавших при атаке нет.

Позднее Минобороны России сообщило о пресечении попытки ВСУ ударить по объектам на территории Белгородской и Саратовской областей. Средства ПВО уничтожили в регионах один и четыре беспилотника соответственно.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал о значении беспилотных систем для армии. Их развитие должно стать приоритетом страны, считает он.

До этого сообщалось, что Минобороны Великобритании выделит дополнительные 125 млн фунтов ($160 млн) на закупку беспилотников для ВСУ. Уточняется, что это позволит довести число беспилотников, отправляемых королевством Киеву, до 10 тысяч.