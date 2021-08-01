Нарышкин пошутил о том, кто писал Байдену речь о «проблемах Путина»

Тезисы про якобы «проблемы» президента России Владимира Путина американскому лидеру Джо Байдену готовили не разведслужбы США, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Такую ироничную версию высказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире YouTube-шоу телеведущего Владимира Соловьёва.

Я ещё раз уважительно скажу о наших коллегах-разведчиках, но при этом с определённой долей иронии предположу, что как раз эту часть тезисов американскому президенту готовила небезызвестная Джен Псаки, которая прославилась своими заявлениями, своими «глубокими» познаниями в различных сферах, таких как география, транспортировка природного газа, выборные технологии, — сообщил он.

Ранее на встрече с журналистами президент США заявил, что у его российского коллеги «проблемы». Байден отметил, что Путин знает об этом и это делает его опасней. Он также добавил, что в распоряжении Путина в плане экономики имеется лишь ядерное оружие и нефть, что и создаёт определённые проблемы.

Ранее стало известно, что директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал слова Байдена о «проблемах» Путина. Он назвал подобные утверждения укоренившимися среди американских политиков. По мнению Рогулёва, слова Байдена далеки от действительности, а РФ уже не в первый раз слышит подобное.