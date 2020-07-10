Нарышкин: дело Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью

https://static.news.ru/photo/249ff390-c28b-11ea-9648-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нарышкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержание и предъявление обвинений советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову не имеют связи с его профессиональной деятельностью. Об этом 10 июля сообщил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

В разговоре с журналистами он отметил, что хотел бы прояснить несколько принципиальных моментов по делу Сафронова. Во-первых, Нарышкин сказал, что высоко оценивает профессиональные качества сотрудников отечественной контрразведки. Во-вторых, отметил глава СВР, обвинения в адрес Сафронова не связаны с его журналисткой деятельностью.

Кроме того, Нарышкин ответил на вопрос о передаче ведомством материалов дела в ФСБ. Руководитель СВР сказал, что службы всегда активно сотрудничают. Также он заявил, что окончательное решение по Сафронову примет суд.

Я никому не советую оказывать давление на следствие, а уж тем более на суд. Тем более, что только суд примет окончательное решение о виновности или невиновности человека, которому предъявлены соответствующие обвинения, — цитирует Нарышкина ТАСС.

Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. Дома у него и у его бывшей девушки журналистки Таисии Бекбулатовой утром прошли обыски. ФСБ выпустила пресс-релиз, что подозревает Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой здесь. Он пришёл в госкорпорацию всего полтора месяца назад и занимался информационной политикой. Глава корпорации Дмитрий Рогозин подчеркнул, что доступа к закрытым данным Сафронов не имел.

Как писал NEWS.ru ранее, советник главы Роскосмоса и бывший журналист «Коммерсанта» Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, а также его близкие и дальние родственники лишились доступа к своим банковским счетам, сообщил близкий к следствию источник.