Нарколог предупредил о возникновении зависимости от кофе Нарколог Шуров: частое употребление кофе может вызвать зависимость

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Кофе при частом употреблении действительно может вызывать зависимость — к напитку возникает физическое влечение, предупредил врач-нарколог Василий Шуров. В беседе с aif.ru специалист уточнил, что при отказе от напитков, содержащих кофеин, может возникнуть абстинентный синдром, характеризующийся нестабильной психикой, проблемами с концентрацией внимания и раздражительностью.

Кофеиномания существует, с физическим влечением и с абстинентным синдромом, когда человек прекращает пить кофе. Это характеризуется нестабильной психикой, невозможностью сконцентрироваться на работе, раздражительностью. Поэтому феномен зависимости от кофе описан, — уточнил Шуров.

По словам нарколога, вопреки распространенному мнению, кофе не придает энергии. Напиток может продлить активность максимум на полчаса за счет блокировки аденозиновых рецепторов, которые отвечают за усталость. Через некоторое время отдых потребуется организму еще сильнее, чем до употребления напитка. Шуров предупредил, что кофе может вызывать нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и кратковременные подъемы давления. Людям, страдающим болезнями сердца и сосудов, рекомендуется отказаться от напитка.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что людям, страдающим сахарным диабетом, кофе без сахара не принесет вреда. Как пояснила специалист, кофе имеет достаточно низкий гликемический индекс, даже если пить его с молоком.