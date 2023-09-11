Диетолог рассказала, можно ли при сахарном диабете пить кофе Диетолог Соломатина: диабетикам кофе не принесет вреда

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Людям, страдающим от сахарного диабета, кофе не принесет вреда при условии, что напиток будет несладкий, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина. Как пояснила специалист, кофе имеет достаточно низкий гликемический индекс, даже если пить его с молоком.

Диабетикам можно пить кофе. Он имеет достаточно низкий гликемический индекс и к тому же улучшает работу печени. Только, естественно, напиток должен быть несладкий. <...> И не пить кофе со сладостями, — подчеркнула она.

По словам врача, в кофе диабетики могут добавить немного молока, все равно оно не будет иметь такого высокого гликемического индекса, как сахар или продукция из белой муки. Она посоветовала при употреблении кофе полностью отказаться от любых кондитерских изделий, включая булки, конфеты и пирожные, а также от продуктов из очищенной белой муки. Все это быстро повышает уровень глюкозы в крови.

Врач-диетолог Марият Мухина ранее рассказала, что кофе не стоит пить вместе с продуктами, содержащими железо, а также с пряностями и алкоголем. Она заметила, что одновременное употребление кофе и спиртного может привести к усилению алкогольной интоксикации. Кофе лучше пить отдельно от любых продуктов и через час после приема пищи.