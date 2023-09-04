Россиянам рассказали, с чем не стоит сочетать кофе Врач Мухина посоветовала отказаться от кофе с пряностями

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Кофе не стоит пить вместе с продуктами, содержащими железо, а также с пряностями и алкоголем, заявила в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. По словам специалиста, одновременное употребление кофе и спиртного может привести к усилению алкогольной интоксикации.

Когда человек одновременно употребляет кофе и алкоголь, он не чувствует опьянения. И в итоге выпивает еще больше спиртного. Потом он резко пьянеет и гораздо хуже перенесет эту алкогольную интоксикацию, — рассказала она.

Мухина также посоветовала не пить кофе с пряностями. Они маскируют вкус самого напитка и в результате организм не получит ожидаемой стимуляции и будет требовать повторения этой чашки, только уже без добавок, пояснила специалист.

По словам врача, кофе лучше пить отдельно от любых продуктов и через час после приема пищи. Особенно вредно его сочетать с продуктами, содержащими железо, например, орехами и гречкой. Вещества в кофе мешают всасыванию железа и не дают организму получить необходимую пользу.

Чувство бодрости, которое придает человеку кофе, может со временем уменьшиться, рассказала ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Мансурова. По ее словам, если в норме бодрящий эффект кофе проявляется уже через полчаса-час, сохраняясь в течение 3–5 часов, то со временем из-за выработки в организме человека толерантности к кофеину уровень бодрости от кофе все более снижается.