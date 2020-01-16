https://static.news.ru/photo/b41b93fe-3905-11ea-85bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый порядок медосмотра водителей утвердят в феврале текущего года, рассказал главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн. По его словам, сейчас идёт обсуждение раннего выявления злоупотребления спиртными напитками и запрещёнными веществами владельцами транспортных средств.

Реализацию этого приказа Минздрава перенесли на июль. В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа. Я думаю, что всё равно он пройдёт в той или иной части, — цитирует Брюна РИА Новости.

После объявления вероятного подорожания медсправки в нескольких российских городах образовались длинные очереди для прохождения осмотров. При получении или обновлении прав автовладельцев в РФ обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего алкогольную нагрузку. Раньше эти анализы брали при обнаружении конкретных симптомов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что внеплановые медосмотры автовладельцев могут снизить число смертельных аварий. Такое мнение высказал гендиректор Федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения при ГИБДД Андрей Погребняк. Новая договорённость Минздрава и МВД — «интересная и вполне логичная», подчеркнул он. Главное, уточнил Погребняк, чтобы это не было «по-другому интерпретировано».