Напавшего на полицейских в Москве арестовали на два месяца

https://static.news.ru/photo/b53a17de-1d1f-11eb-b017-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Мужчину, напавшего на двоих сотрудников полиции в Москве, арестовали на два месяца. Постановление об избрании меры пресечения вынес Тверской суд столицы.

Речь идёт о жителе Дагестана 1988 года рождения Аслане Байсунгурове. В СИЗО ему предстоит провести до 31декабря.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). Ранее он уже был судим за аналогичное преступление, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл 31 октября в Петровском переулке, неподалёку от здания главка МВД. Одному из пострадавших полицейских потребовалась медицинская помощь.