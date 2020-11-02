Напавшего на полицейских в Москве арестовали на два месяца

Мужчину, напавшего на двоих сотрудников полиции в Москве, арестовали на два месяца. Постановление об избрании меры пресечения вынес Тверской суд столицы.
Речь идёт о жителе Дагестана 1988 года рождения Аслане Байсунгурове. В СИЗО ему предстоит провести до 31декабря.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). Ранее он уже был судим за аналогичное преступление,
Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл 31 октября в Петровском переулке, неподалёку от здания главка МВД. Одному из пострадавших полицейских потребовалась медицинская помощь.