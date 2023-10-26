Mash: налоговая закрыла компанию Галустяна по военно-тактическим играм

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Михаил Галустян

Налоговая служба ликвидировала организацию комика Михаила Галустяна, которая проводила военно-тактические игры, пишет Telegram-канал Mash. Актер создал автономную некоммерческую организацию «Рекрут» в 2015 году, по его словам, заручившись поддержкой министра обороны РФ Сергея Шойгу. Спустя год компания участвовала в международном форуме «Армия».

Актер стал президентом Федерации военно-тактических игр, а старый проект потихоньку забросил, отмечает Telegram-канал. В предпринимательской биографии Галустяна это третья закрытая компания. Ранее были признаны банкротом ООО «Топ Фильм Комедия» и «Вайзерлайф», которая должна была производить приложения для мобильных телефонов.

В начале апреля артист заявил о получении гражданства Армении. В ответ на критику поклонников он подчеркнул, что не намерен «сваливать из России» при наличии второго паспорта.

Накануне стало известно, что коллега Галустяна, звезда шоу Comedy Club актер и юморист Александр Ревва, уехавший в Европу в 2022 году, передумал продавать дом в Подмосковье за 250 млн рублей. Артист решил не переезжать в Испанию и захотел остаться в России. Элитный особняк, который хотел продать Ревва, площадью 582 квадратных метра находится в Истринском районе. Это роскошный двухэтажный коттедж с огромными спальнями и ванными комнатами, просторной гостиной и гардеробными. Изначально юморист не публиковал объявления в интернете и предлагал знакомым приобрести его дом, но найти покупателя таким способом ему не удалось. Тогда Ревва воспользовался услугами риелтора, но тот тоже не смог отыскать нового хозяина для жилья. В результате он отказался от услуг посредника и продажи особняка в целом.