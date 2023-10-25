Ревва передумал избавляться от роскошного особняка в России Mash: Ревва передумал продавать дом в Подмосковье за 250 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ревва

Звезда шоу Comedy Club актер и юморист Александр Ревва, уехавший в Европу в 2022 году, передумал продавать дом в Подмосковье за 250 млн рублей, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, артист решил не переезжать в Испанию и захотел остаться в России.

Как передает Mash, элитный особняк, который хотел продать Ревва, площадью 582 кв. м находится в Истринском районе. Это роскошный двухэтажный коттедж с огромными спальнями и ванными комнатами, просторной гостиной и гардеробными. Изначально юморист не публиковал объявления в интернете и предлагал знакомым приобрести его дом, но найти покупателя таким способом ему не удалось. Тогда Ревва воспользовался услугами риелтора, но тот тоже не смог отыскать нового хозяина для жилья. В результате он отказался от услуг посредника и продажи особняка в целом.

Ранее сообщалось, что Ревву могут проверить на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обратился в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку действиям российских звезд и бизнесменов, в числе которых оказался и Ревва.