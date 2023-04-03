«Моя Родина, и точка»: Галустян объяснился после получения паспорта Армении Галустян пообещал не уезжать из России после получения гражданства Армении

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Михаил Галустян

Комик Михаил Галустян заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что не намерен «сваливать из России» после получения армянского гражданства. О появлении еще одного паспорта артист сообщил ранее, вызвав ряд осуждающих комментариев со стороны патриотического сообщества.

Во-первых, я армянин, и горжусь этим. Армения — моя историческая и этническая Родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией. Дальше комментировать в принципе не обязательно. Но все-таки... Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия — моя Родина, и точка, — написал Галустян .

Ранее осуждающий пост в отношении Галустяна репостнул в своем Telegram-канале писатель Захар Прилепин. В нем артиста обвиняют в том, что он «заработал на три поколения вперед в России» и в сложные времена решил уехать. Незадолго до получения гражданства Галустян стал одним из первых жителей недавно построенного комплекса Parajanov Club House в Ереване.