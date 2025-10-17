Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 11:24

Наливаю в тарелку и ставлю на кухне — надоедливые мошки уносятся к соседям: секретный трюк продуманных хозяек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В современном мире умные бытовые хитрости становятся незаменимыми помощниками в решении проблем. Особенно когда речь заходит о насекомых, которые появляются при хранении фруктов и овощей.

Есть простой и эффективный способ прогнать мошек без химии. Для этого понадобится всего лишь яблочный уксус.

Налейте его в небольшую тарелку, слегка подогрейте в микроволновке и оставьте на столе. Привлеченные ароматом мошки сами слетятся к «угощению».

Если яблочного уксуса под рукой нет, можно использовать альтернативный вариант: смешать в блюдце немного ароматизированного геля для мытья посуды с несколькими каплями обычного уксуса.

Ранее сообщалось, что, когда простыни пахнут свежестью, сон становится комфортным и крепким. Регулярная чистка постельного белья важна не только для уюта, но и для здоровья.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
