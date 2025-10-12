Накипь больше не проблема: опытные хозяйки делятся, как очистить технику без вреда для здоровья

Со временем в чайниках и утюгах образуется накипь, что ухудшает работу техники и качество воды. Но есть эффективное решение без агрессивной химии.

Для чайника поможет лимонная кислота: налейте воду до уровня накипи, добавьте пару ложек кислоты, вскипятите и оставьте на пару часов. После этого отложения легко удаляются.

Утюг очищается похожим способом: раствор из 1–2 чайных ложек кислоты на стакан воды заливают в резервуар, включают максимальный пар. После остывания промывают чистой водой.

Профилактика проста: используйте фильтрованную воду, регулярно очищайте технику слабым раствором лимонной кислоты. Важно сливать воду из утюга после использования.

