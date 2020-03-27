Вдова первого президента России Бориса Ельцина 88-летняя Наина Ельцина на самоизоляции пишет книгу кулинарных рецептов.
Работа идёт медленно, каждый рецепт она перепроверяет по много раз, дополняет и уточняет. Она также рассказала, что занимается гимнастикой, слушает аудиокниги, с близкими общается только по телефону или Skype, шьёт на машинке или готовит на кухне.
По словам Ельциной, вначале она сопротивлялась соблюдать карантин, однако дочки убедили её, что ситуация серьёзная и очень опасна для пожилых людей,
Очень переживаю за своих однокурсников, вообще всех своих ровесников, которые сегодня подвергаются самой большой опасности. Надеюсь, что они не одиноки и в эти непростые времена им есть кому помочь, — сказала она.
Ранее психолог рассказала, что на время самоизоляции из-за пандемии коронавируса родителям следует занять детей домашними делами, такими как уборка или приготовление еды. Помимо этого, можно поиграть в настольные игры.
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