https://static.news.ru/photo/78e1a3aa-7005-11ea-ad3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Вдова первого президента России Бориса Ельцина 88-летняя Наина Ельцина на самоизоляции пишет книгу кулинарных рецептов.

Работа идёт медленно, каждый рецепт она перепроверяет по много раз, дополняет и уточняет. Она также рассказала, что занимается гимнастикой, слушает аудиокниги, с близкими общается только по телефону или Skype, шьёт на машинке или готовит на кухне.

По словам Ельциной, вначале она сопротивлялась соблюдать карантин, однако дочки убедили её, что ситуация серьёзная и очень опасна для пожилых людей, передаёт ТАСС.

Очень переживаю за своих однокурсников, вообще всех своих ровесников, которые сегодня подвергаются самой большой опасности. Надеюсь, что они не одиноки и в эти непростые времена им есть кому помочь, — сказала она.

Ранее психолог рассказала, что на время самоизоляции из-за пандемии коронавируса родителям следует занять детей домашними делами, такими как уборка или приготовление еды. Помимо этого, можно поиграть в настольные игры.