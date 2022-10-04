«Нахрапом не получилось»: блогер Рудой о пришедших с осмотром силовиках Блогер Рудой рассказал о намерении силовиков провести у него обыск из-за подпадающей под статью о гостайне публикации

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Блогер, публицист и общественный деятель Андрей Рудой рассказал NEWS.ru, что к нему пришли силовики с намерением провести осмотр квартиры. Он предположил, что это связано с некоей публикацией, которая может подпадать под статью о гостайне.

По словам блогера, с помощью адвоката ему удалось избежать осмотра жилища стражами порядка, поскольку эта процедура добровольная и от нее можно отказаться. Однако силовики продолжают дежурить у его дома и даже отключили в квартире электричество.

Пока еще рано радоваться, так как эти товарищи в данный момент продолжают находиться рядом с моим домом. И поскольку «нахрапом» у них не получилось провести осмотр жилища, очевидно, последуют некоего рода юридические ухищрения и они придут уже с обыском, — заявил он.

Рудой пояснил, что в соцсетях существует группа «Нижегородское протестное движение». Он числится в ней одним из администраторов, но в реальности уже достаточно давно ничего не публикует. Блогер предположил, что другой администратор опубликовал в группе материал, который полиция и СКР «пытаются подвести под ч. 1 ст. 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны».

Но я к данному материалу не имею абсолютно никакого отношения, — подчеркнул Рудой.

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