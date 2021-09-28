«Нагуляла»: почему в России до сих пор популярны подпольные аборты

Ежегодно 28 сентября отмечается Международный день безопасных абортов. Дата направлена на то, чтобы обратить внимание общественности на важность отмены законов, ограничивающих право женщины на аборт, а также на развитие репродуктивных технологий медицины в целом. В России прерывание беременности возможно как по желанию женщины, так и по медицинским показаниям. Процедуру можно пройти в рамках системы ОМС или в частной клинике. NEWS.ru выяснял, почему при доступности процедуры количество подпольных абортов остаётся высоким и что с этим делать.

Волшебная таблетка

По данным, предоставленным NEWS.ru Росстатом, в 2020 году в России прошло 22 тысячи процедур медицинского аборта. То есть «случаев прерывания беременности, проведённого в больницах и клиниках по желанию женщины или по медицинским показаниям». Ещё 215 тысяч беременностей преждевременно завершилось «из-за выкидышей и других анормальных продуктов зачатия». Официальная статистика неточно отражает количество абортов в России, сообщила в беседе с NEWS.ru психолог Наталья Малышева (работает с женщинами, которые прервали беременность). Подпольные операции и самостоятельные прерывания беременности в России не редкость. В официальные данные они не попадают. Психолог условно разделила такие манипуляции на четыре категории.

Первые — это операции, которые выполняют в медицинском учреждении те же врачи. Просто это происходит в нерабочее время и за деньги. Пациенток отпускают домой достаточно быстро, хотя по клиническим рекомендациям медики их наблюдают в стационаре два-три дня. Вторые — это подпольные манипуляции вне стен больницы. Иногда их выполняют врачи, иногда — люди без медицинского образования. Третий вариант — женщина самостоятельно принимает препарат, который провоцирует сокращение матки и вызывает выкидыш. Четвёртый — женщины избавляются от беременности «подручными средствами». Обычно это заканчивается кровотечением и даже смертью. Бывают исключения.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Продавец в магазине города Иваново Ирина (имя изменено) замужем много лет. Двое детей. Больше она не хочет по объективным причинам — не потянет. Муж придерживается иных взглядов: «Бог дал зайку, даст и лужайку». Предохраняться он отказывается. Ирина мужа любит и не хочет расстраивать. Конечно, беременности случаются регулярно. О походе в гинекологическое отделение больницы супруг рано или поздно узнает, уверена Ирина. Да и лежать там по несколько дней ей некогда. Одна из родственниц научила женщину делать аборт в домашних условиях, протыкая околоплодный пузырь. Многие подруги Ирины тоже это практикуют. Недавно женщина провела такую процедуру своей взрослой дочери, которая «залетела». Муж, конечно, не догадывается о существовании подпольного абортария в соседней комнате.

Другие женщины пользуются достижениями фармакологии. Препараты, которые врачи используют для медикаментозного аборта, в аптеках не достать (NEWS.ru обзвонил несколько аптечных сетей и убедился в этом). Зато в свободной продаже есть медикаменты, которые применяют для стимуляции родовой деятельности. Их можно заказать онлайн без рецепта — эту информацию подтвердили NEWS.ru в нескольких столичных аптечных сетях. Лекарства вызывают искусственные роды и выкидыши на поздних сроках. Врачи иногда сами выдают пациенткам препараты для искусственного прерывания беременности, чтобы те приняли их дома, сообщила NEWS.ru жительница Белозёрска Вологодской области Наталья. Женщина утверждает, что многие её знакомые имели подобный опыт. Врачи дают таблетки со словами: «Закровишь — приезжаешь в больницу». Делается это, конечно, для экономии койко-мест и ресурсов. Тем более что некоторые землячки Натальи делают аборты чуть ли не каждый месяц.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медикаментозный аборт в домашних условиях может стоить женщине здоровья, а то и жизни, сообщил NEWS.ru врач-гинеколог Кирилл Крылов. Таблетки нужно пить по инструкции и под наблюдением врача. После приёма препарата с помощью УЗИ нужно убедиться, что процесс идёт без патологий.

После приёма медикаментов может возникнуть кровотечение, ликвидировать которое можно только с помощью хирургической операции. Иногда часть плода не отторгается и остаётся внутри, появляется необходимость вакуумного удаления остатков плодного яйца либо хирургического. Если этого не сделать вовремя, женщина может лишиться матки или погибнуть от потери крови. Кирилл Крылов врач-гинеколог врач-гинеколог

Врач добавил, что даже правильно сделанный аборт несёт риски для здоровья. Например, возникновение воспалительных заболеваний после операции — не редкость. После аборта вероятность попадания инфекции существенно возрастает. Также насильственное расширение шейки матки во время вмешательства приводит к её ослаблению. Это может спровоцировать выкидыш в будущем.

Страх перед врачами и невежество

Гинекологическая помощь в крупных городах и глубинке отличается. В мегаполисах поход к женскому доктору — это стандартная процедура. Врачи относятся к пациентам с уважением или просто нейтрально. В провинции же до сих пор процветает «карательная советская гинекология», сообщает Наталья Малышева. Оскорбительные высказывания из серии: «нагуляла», «натаскалась» — не редкость для женских консультаций в малых населённых пунктах. Именно поэтому плановая посещаемость гинекологов в городах выше, чем в селе. По мнению психолога, у девочек с периферии уже с малых лет отбивают желание ходить к женскому доктору.

Её слова подтверждает история Екатерины (имя изменено) из посёлка Сузун Новосибирской области. Женщина призналась NEWS.ru, что не была у гинеколога после пережитого шока 10-летней давности. Её ребёнок умер внутриутробно. Чтобы достать плод, врачи вызвали искусственные роды. Параллельно медики хамили и грубили женщине, если она делала что-то неправильно. Но это ещё не самое страшное.

Меня обкололи и делали тут же рядом девчонкам аборты. Хоть бы ширму поставили. Их не успевали уколоть (ввести анестезию. — NEWS.ru) и начинали шкрябать. Явно ещё лекарство не действовало, понимаете? Я до сих пор помню, как пальцы ног у них веером вставали. Но никто не пикнул, видимо, радовались, что вообще быстро приняли, — сообщает Екатерина.

Самой же женщине врачи сказали, что она сама виновата в смерти своего ребёнка. «Курила, я сама видела», — бросила медицинский работник. Екатерина до сих пор не понимает, как можно такое сказать женщине, которая несколько дней назад потеряла сына.

«Гинекологический кабинет» в подвале, грязные инструменты и человек, далёкий от медицины, который за тысячу рублей избавит женщину от нежелательного плода, — для России это реальность. Даже в городе Санкт-Петербурге, где уровень медицины выше, чем на периферии. По словам Кирилла Крылова, к нему на операционный стол попадают женщины после таких манипуляций. Чаще это гости из стран ближнего зарубежья, не имеющие полиса ОМС. Спасти пациентку, как правило, получается, а вот сохранить ей детородную функцию — не всегда.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи, которые делают аборт без документов или не соблюдая установленный порядок, могут быть оштрафованы или угодить за решётку. Как рассказал NEWS.ru юрист Вадим Харченко, в первую очередь медик должен получить письменное согласие на проведение операции от самой женщины. Если документа не было или его оформили неправильно, то врач понесёт наказание по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему светит до восьми лет лишения свободы. Если пациентка во время такой манипуляции умерла, наказание увеличивается до 15 лет. За нарушение «иных требований законодательства в сфере охраны здоровья при проведении искусственного прерывания беременности» (например, отсутствие анестезии) врача могут оштрафовать на три тысячи рублей, учреждение — на 100 тысяч. Люди без медицинского образования, которые делают аборт, подпадают уже под другую статью УК РФ — 123 (незаконное проведение искусственного прерывания беременности). За это предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей. Если женщина получила тяжкий вред здоровью или погибла, такой делец сядет на срок до пяти лет.

Решение проблемы

Получение качественной медицинской помощи остаётся проблемой для многих россиян. Особенно — жителей отдалённых населённых пунктов, где нет не то что гинеколога, а даже фельдшера, сообщил NEWS.ru президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский. Из-за реформ в сфере здравоохранения (так называемой оптимизации) в последние годы доступность врачей сильно снизилась. Вина за это полностью лежит на государстве.

Чтобы решить проблему подпольных абортов, по мнению Натальи Малышевой, нужно не только реформировать медицинскую систему, но и уделять больше внимания половому воспитанию детей и молодёжи. Средства контрацепции многим до сих пор кажутся чем-то лишним. Мужчины же считают, что вопросы предохранения — это ответственность женщины. А бездумные половые отношения у подростков начинаются уже с 12-13-летнего возраста.