Награждены победители конкурсов управленцев «Менеджер года — 2019»

https://static.news.ru/photo/b7240644-0e0c-11eb-8514-fa163e074e61_660.jpg Фото: mam-unex.ru

11 октября 2020 года в Историческом отеле «Советский» состоялась торжественная церемония награждения победителей XXIII Московского и Российского конкурсов управленцев «Менеджер года — 2019», которая прошла в деловой атмосфере нетворкинга и общения среди разных представителей управленческой элиты нашей страны.

Конкурс осуществляет одну из важнейших задач — способствует развитию и внедрению научных основ управления в практическую деятельность. Именно поэтому на протяжении всего времени он завоёвывает всё больший авторитет среди менеджеров.

За время, прошедшее с момента учреждения конкурса, существенно изменились внутриполитическая обстановка, экономические условия, в которых действуют наши управленцы.

К управленческим кадрам предъявляется спрос за результативность и эффективность, и подчас очень взыскательный. От современного управленца требуется не только верная постановка целей и задач, но и реализация их с учётом многих факторов, среди которых очень важным является требование открытости управленческой деятельности и необходимость постоянно сверять менеджмент с обществом и государством.

Но главные цели конкурса «Менеджер года» остаются прежними: выявление лучших управленцев, лучших менеджерских практик, лучших управленческих команд; создание для них новых коммуникационных возможностей для взаимодействия и совместной работы над проектами.

В активе победителей прошлых лет крупные экономические проекты, предприятия и организации, решающие самые разные задачи в хозяйственной и социальной жизни, успешное государственное и муниципальное управление, интересные кейсы в сфере, бизнеса, образования, НКО и благотворительности.

С. Н. Рябухин и Владимир Усанов mam-unex.ru

Вручение наград Российского и Московского конкурсов «Менеджер года» провели С. Н. Рябухин — член экспертного совета (жюри) Российского конкурса управленцев «Менеджер года», член Президиума, академик Международной Академии менеджмента, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам, доктор экономических наук, и М. П. Чочуа — член Экспертного совета (жюри) Московского городского конкурса управленцев «Менеджер года», член Наблюдательного совета конкурса управленцев «Менеджер года», вице-президент, академик Международной Академии менеджмента, президент Корпорации «Мосстройтранс», кандидат экономических наук, заслуженный работник транспорта РФ, неоднократный победитель конкурса «Менеджер года».

По результатам Московского городского конкурса управленцев «Менеджер года» жюри определило: 8 абсолютных победителей, 64 победителя в 16 отраслевых номинациях, а также 11 менеджеров из 2 организаций в номинации «Команда года».

Российский конкурс управленцев «Менеджер года» является завершающим этапом и проводится среди победителей региональных конкурсов. В ходе конкурсных испытаний производится всестороннее изучение вклада участников в развитие экономики регионов и страны в целом, производится сбор сведений о наиболее успешных предпринимательских и управленческих практиках, а жюри конкурса ранжирует успехи конкурсантов, вынося мотивированную оценку их достижениям.

По результатам Российского конкурса «Менеджер года — 2019» жюри определило: 11 абсолютных победителей, награждаемых статуэткой Екатерины II, впервые в истории России учредившей смотр передовых методов ведения хозяйства и лучших управленцев; за значительные достижения в области менеджмента в номинации «Стабильные результаты работы и эффективное управление» 6 управленцев награждены памятным призом «Копилка», изготовленным на основе подлинной автоматической копилки XIX века — прообраза первого банковского сейфа из коллекции Л. И. Лифлянда; в отраслевой номинации конкурса определено 43 победителя в 24 номинациях и 6 менеджеров из 1 организации в номинации «Команда года».

Состав победителей по итогам 2019 года отражает изменения, происходящие в экономике страны. Значительное число победителей представляют инфраструктуру, транспорт, культуру, и особенно социальную сферу.

Абсолютные победители Российского конкурса управленцев «Менеджер года — 2019»:

Батырев Максим Валерьевич

Руководитель Batyrev Consulting Group, г. Москва

Бормотов Сергей Андреевич

Руководитель архитектурного отдела ООО «Вента», г. Москва

Евсеев Анатолий Дмитриевич

Глава муниципального округа Рязанский в городе Москве, кандидат экономических наук

Ершов Алексей Станиславович

Генеральный директор АО «Дальсбыт», доктор экономических наук, г. Комсомольск-на-Амуре

Мавзолевский Дмитрий Владимирович

Директор по строительству в инжиниринговой компании «Смарт Инвест»

Манюшис Альгирдас Юозович

Ректор Московского международного университета, доктор экономических наук, профессор

Перемятов Александр Александрович

Президент MAGIC GROUP

Салихов Мазит Хазипович

Начальник Государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» (ГАУ «УГЭЦ РТ»), действительный муниципальный советник 1-го класса, кандидат экономических наук, заслуженный строитель Республики Татарстан

Симоньян Маргарита Симоновна

Главный редактор Телеканала RT

Шарипзянова Гюзель Харрясовна

Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», кандидат технических наук, доцент

Янковская Ольга Николаевна

Руководитель Русской Школы Элегантности

Номинация «Стабильные результаты работы и эффективное управление»

Алекперов Мусейб Ильгам оглы

Учредитель, директор Автономной некоммерческой организации «Информационно-аналитический центр «МедиаНьюс», г. Москва

Костина Вероника Викторовна

Управляющий инвестиционным портфелем ООО «Управляющая компания АйПиТи Управление активами», г. Москва

Попов Олег Александрович

Директор ООО «Базстрой», почётный строитель города Москвы, г. Москва

Смуров Сергей Владимирович

Первый Вице-президент — Главный конструктор Межрегионального общественного учреждения «Институт инженерной физики», доктор технических наук, профессор, почётный работник науки и техники РФ, Московская область, г. Серпухов

Трубецкой Андрей Александрович

Глава Сургутского района Администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, действительный муниципальный советник 2-го класса

Федоров Андрей Леонтьевич

Глава Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области — Глава администрации Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, действительный муниципальный советник 1-го класса

Абсолютные победители Московского городского конкурса управленцев «Менеджер года — 2019»:

Барановский Александр Петрович

Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Центр образования и спорта «Москва-98» Департамента спорта города Москвы

Зайнудинов Зайнудин Мусаевич

Главный врач Клиники Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи» (Клиника ФГБУН «ФИЦ Питания и биотехнологии»), доктор медицинских наук

Манюшис Альгирдас Юозович

Ректор Московского международного университета, доктор экономических наук, профессор

Мерванян Саркис Размикович

Директор Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Культурный центр «Москвич»

Попов Олег Александрович

Директор ООО «Базстрой», почётный строитель города Москвы

Пчельников Геннадий Игнатьевич

Глава муниципального округа Котловка города Москвы, председатель Совета депутатов муниципального округа Котловка

Фролов Никита Игоревич

Директор Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Культурный центр «Яковлевское», директор Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Культурный центр «Киевский»

Шарипзянова Гюзель Харрясовна

Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», кандидат технических наук, доцент

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