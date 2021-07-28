«Надо запрещать»: в федерации мигрантов оценили депортацию за драки

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов поддержал решение МВД о депортации иностранцев, которые принимали участие в массовых драках. Однако в разговоре с NEWS.ru он обратил внимание, что случаев применения насилия очень мало по сравнению с количеством граждан других стран в России.

Всё правильно, конечно, надо выдворять, запрещать. <...> У нас было три драки с начала года. Условно 100–200 человек выдворят, им закроют въезд, а работает 10 млн. Это настолько мизерная доля от общего количества нормальных людей, что, я считаю, нужно меньше об этом писать. Ну подрались и подрались, всякое бывает, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что бывают буйные люди. Если сошлись два человека с высоким уровнем агрессии, подрались, а земляки побеждали их защищать — это не далеко идущая ситуация, нет никакой угрозы. Кроме того, полиция быстро находит и задерживает реальных нарушителей порядка.

Коженов добавил, что не стоит строить стену на границе России, как это хотел сделать бывший американский президент Дональд Трамп.

У нас всё гораздо проще: если вы откроете карту, у нас нет совместной границы ни с кем, кроме Казахстана. Проще, мне кажется, договориться с казахами. Ну это всё, конечно, глупость полная. Я не воспринимаю мигрантов как угрозу или опасность. Нужно от этого не защищаться, а правильно организовать все процессы. При правильной организации всех процессов всё будет хорошо, — заключил он.

Ранее стало известно, что из-за участившихся массовых драк с участием иностранных граждан МВД России решило запретить нарушителям въезд в Россию. Драки случались в Амурской, Московской и Свердловской областях, Дагестане, в Москве и Санкт-Петербурге. Нарушения со стороны иностранных граждан сопровождалась насильственными действиями, создающими угрозу жизни и безопасности граждан. Кроме того, они применяли силу в отношении представителей власти, препятствовали движению транспорта.